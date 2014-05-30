الراجحي: تريليونا ريال حجم السوق العقارية السعودية

أعلنت، شركة "نايف الراجحي الاستثمارية" عن توقيعها مؤخرا اتفاقية تحالف استراتيجي مع شركة رِفال العقارية، تم بمقتضاها تأسيس شركة جديدة تحت مسمى "ميرال المتقدمة للاستثمار "بغرض استثمار الأراضي، وإنشاء وتطوير المباني في المجالات التجارية والسكنية في العاصمة الرياض كمرحلة أولى تنطلق بعدها إلى المنطقتين الغربية والشرقية، ومن ثم إلى خارج المملكة العربية السعودية.

وأوضح، نايف بن صالح الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة "نايف الراجحي الاستثمارية" أن تأسيس "ميرال المتقدمة للاستثمار" يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت الذي نتطلع فيه إلى إيجاد أفضل النماذج التي تحقق الكفاءة التشغيلية في تطوير المشاريع العقارية في المملكة، فضلا عن أن "ميرال" تعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو العمل الهادف والتعاون المشترك والبناء، مع شركة رِفال العقارية، نحو التوسع في إنشاء المزيد من المشاريع العقارية التجارية، والسكنية لتقديم حلول متميزة تراعى متطلبات السوق العقارية السعودية التي تعد الاكثر جاذبية للاستثمار في العالم، والتي يقدر حجمها بأكثر من تريليونيْ ريال.

وأضاف الراجحي أن السوق العقارية السعودية تشهد ازديادا في عدد المشاريع الاستثمارية العقارية، بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع معدلات الطلب على المشاريع العقارية التجارية والسكنية، كنتيجة مباشرة لحزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة في ميزانية العام الجاري.

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لشركة "رِفال" عبدالعزيز العمار، أن الشركة بصدد تنفيذ عدة مشاريع تجارية وسكنية في الرياض على أراض تبلغ مساحتها 254000 متر مربع تقع في أماكن متميزة في الرياض، متوقعا الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، منها برج سيلك تاور السكني على طريق الملك فهد، ومجمع تجاري على طريق الملك عبدالعزيز بحي الربيع الغربي، ومشروع المحمدية التجاري، ومجمع تجاري في شمال الرياض على طريق التخصصي بحي النخيل، وآخر على طريق الملك عبدالله، والعروبة، بالإضافة إلى مجمعات تجارية أخرى تم الانتهاء منها.