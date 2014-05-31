2.7 مليار درهم تداولات العقار الأسبوعية بدبي

ارتفعت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي خلال الأسبوع الحالي إلى نحو 2.7 مليار درهم، منها 2.1 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 604.4 مليون درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، بأن الدائرة سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة 996 مبايعة، منها 570 لأراض بقيمة 1.4 مليار درهم، و408 مبايعات لشقق بقيمة 609 ملايين درهم، و18 مبايعة لفيلات بقيمة 43.2 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 403.4 مليون درهم في منطقة "مرسى دبي"، تلتها مبايعة بقيمة 178 مليون درهم في منطقة "الخليج التجاري".

وتصدرت "جبل علي الأولى" مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 73.4 مليون درهم، فمنطقة "الثنية الخامسة" بتسجيلها 26 مبايعة قيمتها 122.7 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة خلال الفترة تسجيل 185 رهنا بقيمة 604.4 مليون درهم، منها 57 لأراض بمبلغ 404.8 مليون درهم، و128 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 199.6 مليون درهم، كان أهمها في منطقة "مرسى دبي" بقيمة 255.8 مليون درهم، وأخرى في منطقة "الثنية الرابعة" بقيمة 68.5 مليون درهم.