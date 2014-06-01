الإسكان : على المتضرر اللجوء للدعاء!•مطالب المواطن البسيط ، بسيطة مثله .. و تتمثل باختصار في ثلاثة محاور هي : السكن والتعليم والعلاج.. هذا المثلث يسمى في معظم دول العالم المتقدم (المظلة الاجتماعية ) التي يتساوى تحتها جميع المواطنين بمختلف شرائحهم وعلى اختلاف أحوالهم المالية.

•الإسكان في المملكة -حسب إحصاءات رسمية- يمثل مشكلة مؤرقة للحكومة؛ وللمواطنين أنفسهم الذين لا تكاد تخلو مجالسهم من أحاديث ونقاشات شبه يومية في همومه ومشاكله وتحدياته ، خصوصاً بعد الارتفاعات المهولة للإيجارات ،ووصول أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية تصيب الشباب بالذهول والعجز والاكتئاب لمجرد التفكير بها .

• قبل أيام أرسل لي أحد الأصدقاء المثقلين بهموم السكن اقتراحاً يقول فيه : مشكلة الإسكان في السعودية يمكن حلها ، أو على الأقل التقليل من أضرارها بشكل كبير، وخلال أعوام قليلة من خلال إنشاء شركات مساهمة ضخمة للمقاولات تطرح أسهمها للاكتتاب العام .. مهمة هذه الشركات هي بناء مساكن (دوبلكسات ) و( شقق) بفئات متفاوتة ومتدرجة في المساحة والتشطيبات ..على أن يتم سدادها عن طريق الاستقطاع الشهري من رواتب موظفي الدولة ، مع إمكانية اشتراط دفع مبلغ معين مقدماً حسب مستوى العقار وفئته .. كما يمكن إلزام موظفي القطاع الخاص بآلية مماثلة .. أما ذوو الدخل المحدود ؛ والمعتمدون على الضمان فيمكن منحهم شققاً بتسهيلات مالية كبيرة تصل لحد المجانية التامة (حسب حالة الأسر والأفراد ) على أن توفر قيمتها من خلال اقتطاع جزء من أرباح الشركة نفسها ؛ مع دعم حكومي من مصلحة الزكاة ، ومنح خيرية من البنوك والشركات الضخمة .

•اقتراح كهذا يمكن أن نصطاد به أكثر من عصفور بحجر واحد فبه نضمن عدم التسرب اليومي بدواعي الانشغال بأعمال البناء ، و به نضمن تجاوز ظاهرة الغش وإيواء العمالة السائبة.. فضلاً عن قدرة الجهات الحكومية ذات العلاقة على التحكم بالعوامل الديموغرافية للمدن وبناء الضواحي الجديدة والتحكم بالازدحامات المرورية ، والتكدس السكاني ، والإقلال من توالد الأحياء العشوائية المرهقة للوطن أمنياً وخدمياً .. والاهم هو رفع هاجس السكن والديون (المتلتلة ) عن كاهل المواطن الغلبان وبالتالي التقليل من ملفات مرضى الضغط والسكر على وزارة الصحة .

•انتهى اقتراح المواطن الذي أنقله ( مع شيء من التصرف ) إلى أصحاب القرار في الجهات المسؤولة وكلي أمل بدراسته قبل أن يقع في أيدي ( هوامير ) العقار الذين يهمهم جدا أن يبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للدعاء !!.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة" السعودية.