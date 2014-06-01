"إعمار" تبيع 55 فيلا ضمن مشروع "أصيل" في دبي

باعت شركة إعمار العقارية أمس 55 فيلا في دبي ضمن مشروعها "أصيل" في "المرابع العربية"، حيث تتراوح الأسعار بين 1700 درهم إلى حوالي 2000 درهم للقدم المربعة لخمسة أنواع مختلفة من الفلل الإسبانية الفاخرة.

وبدأت إعمار العقارية عمليات البيع للفلل التي طرحتها بشكل حصري لعملائها يوم أمس بعدما طلبت من المشترين التسجيل المسبق على موقعها الالكتروني من أجل حجز الأسبقية وتجنباً للازدحام الذي يشهده مركز مبيعات الشركة في إعمار بافاليون في داون تاون دبي، عند بدء عمليات البيع، بحسب "الخليج" الإماراتية.

يضم المجمع السكني "أصيل" 5 أنواع مختلفة من الفلل الفاخرة التي تتراوح بين 4 و5 و6 إلى 7 غرف نوم، حيث تتميز هذه الفلل بتصميم إسباني رائع وإطلالة فريدة على نادي المرابع العربية للغولف.

وتتراوح مساحة فلل "أصيل" ما بين 3434 قدماً إلى 6006 أقدام مربعة، حيث تصل مساحة النوع الأول من الفلل التي تتكون من 4 غرف نوم إلى 3434 قدماً مربعة، في حين تصل مساحة النوع الثاني من الفلل ذات 5 غرف نوم إلى 3680 قدماً مربعة، في حين تصل مساحة النوع الثالث من الفلل التي تتكون من 6 غرف نوم الى 4622 قدماً مربعة.

ويتمتع النوعان الرابع والخامس من الفلل بإطلالة على ملعب للغولف، حيث تصل مساحة الفلل التي تتكون من 6 غرف نوم إلى 5395 قدماً، في حين تصل مساحة النوع الخامس من الفلل التي تضم 7 غرف نوم إلى حوالي 6006 أقدام مربعة.