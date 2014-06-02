إعمار تطرح المرحلة الثانية من "بوليفارد كرسنت" السبت

كشفت "إعمار العقارية"، عن المرحلة الثانية من مشروع "بوليفارد كرسنت" الفاخر، أحدث المجمعات السكنية الفاخرة في "وسط مدينة دبي".

ويتألف المشروع من برجين يبلغ ارتفاعهما 38 و20 طابقاً، وتجمعهما منصة مشتركة وسط إطلالات رائعة على بوليفارد محمد بن راشد، الطريق الرئيس الذي يعبر مختلف أرجاء "وسط مدينة دبي"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

ويضم برج "بوليفارد كرسنت 2" 70 وحدة تتنوع بين الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً تتوزع على الطوابق العشرين للمبنى.

ويتميز المبنى بتوفيره لإطلالات على مختلف أرجاء المدينة، بما في ذلك "بوليفارد محمد بن راشد" و"المدينة القديمة" ومنطقة "دار الأوبرا".

وقال العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية": أحمد المطروشي "أصبح وسط مدينة دبي واحداً من أكثر الوجهات استقطاباً للاهتمام على مستوى العالم بأسره، ويجتذب إليه السكان الراغبين في الوجود في أرقى أجواء السكن والعمل والترفيه والتسوق في المدينة، ونحن على ثقة بأن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "بوليفارد كرسنت" سيمثل إضافة قيّمة إلى (قلب العالم الحاضر) النابض بالحياة والتألق".