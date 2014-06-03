تقرير: دبي الأسرع عالمياً في ارتفاع أسعار العقارات

كشف مؤشر "غلوبال هاوس" لأسعار العقارات السكنية الصادر عن شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، عن احتلال دبي للمرتبة الأولى عالميا من حيث سرعة ارتفاع أسعار العقارات، مسجلة زيادة في الاسعار نسبتها 27.7% خلال العام الممتد من نهاية الربع الأول من عام 2013 إلى نهاية شهر مارس من عام 2014، اي للربع الرابع على التوالي، غير أن الارتفاع في اسعار العقارات في دبي كان بنسبة 3.4% في الربع الاول من العام الجاري.

واعتبرت الوكالة العالمية للاستشارات العقارية أن هذه النسبة في الزيادة تأثرت بإجراءات اتخذتها الحكومة مثل: مضاعفة رسوم نقل الملكية العقارية وتحديد سقف للبنوك للتمويل العقاري، وهو ما تهدف اليه الامارات لتهدئة الارتفاع في أسعار العقارات الذي لم تشهد مثله منذ عام 2008، وفقاً لصحيفة "البيان".

وانضمت أميركا وأستراليا وأيسلندا الى المراكز العشرة الأولى في التقرير الجديد، الى جانب الاسواق الصاعدة في كل من الصين وتركيا والبرازيل.