عقارات بريطانيا تنمو بأعلى وتيرة خلال 7 سنوات

أظهرت مسوح، أمس الثلاثاء، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بأسرع وتيرة سنوية في سبعة أعوام الشهر الماضي، فيما أبرزت علامات على أن اختناقات في قطاع التشييد تبرز الضغوط الصعودية التي تتعرض لها السوق.

وقالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري، إن معدل نمو أسعار المنازل زاد إلى 11.1% على أساس سنوي في مايو، مما يعزز مخاوف من نمو تضخمي لسوق العقارات.

وأظهر مسح منفصل أن قطاع البناء سجل تراجعا طفيفا في مايو من أعلى مستوى له في ست سنوات ونصف السنة الذي قفز إليه في يناير.

غير أن نقص المعروض ونمو الأجور أثارا تساؤلات بشأن الفترة التي يستطيع فيها القطاع الحفاظ على نموه القوي.

وبدأت أسعار المنازل البريطانية في الارتفاع بقوة العام الماضي بدعم من انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وتعافي الاقتصاد.

ورغم أن البيانات التي صدرت يوم الثلاثاء تظهر تباطؤا لنمو أسعار المساكن على أساس شهري وفصلي، فإن محللين قالوا إنه من السابق لأوانه القول إن هذا يشكل نقطة تحول للسوق.