طرح 4 أراض للبيع من مساهمات عقارية متعثرة بالسعودية

أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة طرح 4 أراضٍ تابعة لمساهمات عقارية متعثرة تنظرها اللجنة للبيع.

وقالت في بيان صحافي إنها ستحدد مواعيد الطرح للبيع قريباً تمهيداً لتصفيتها وإعادة حقوق المساهمين فيها.

وأعادت اللجنة طرح أرض مساهمة "فجر أبها" وكذلك أراضي مساهمات "درة أبها" و"النورس" و"الشرف وحضن النشوان".

وتعد أرض مساهمة "فجر أبها" المخصصة لمشروع تجاري سياحي من المواقع المتميزة التي تقع على أهم الطرق السياحية وهو طريق السودة الذي يطل على مدينة أبها.

وتبلغ مساحة الأرض (22.676) مترا مربعا، في حين تبلغ مساحة أرض "درة أبها نحو مئتي ألف متر مربع والواقعة غرب مطار أبها داخل النطاق العمراني بجوار حي الموظفين، وتتوسط المنطقة الواقعة بين مدينتي أبها وخميس مشيط.

وقررت اللجنة بيع القطعتين الخاليتين من الإشكالات والتعديات في مساهمة "النورس" بموجب الصك الصادر من المحكمة الكبرى بجيزان، وكذلك بيع الأرضين "حضن النشوان" في خميس مشيط الأخرى الواقعة في أبها "الشرف" بعد استيفاء الإجراءات النظامية والتحقق من اكتمال مستنداتهما.

يذكر أن اللجنة صرفت جزءاً من رأس مال مساهمي فجر أبها بنسبة 70%، على أن يستكمل صرف المتبقي من الحقوق المتمثلة في باقي رأس المال بعد أن يتم بيع أرض المساهمة.