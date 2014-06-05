20 مليار درهم صفقات نقدية لعقارات دبي منذ بداية 2014

تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية في دبي منذ بداية العام الجاري 2014 أكثر من 30 مليار درهم، وفقاً لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي المتاحة على موقعها الإلكتروني، منها 20 مليار درهم صفقات نقدية، فيما جرت المتبقية عبر مؤسسات وبنوك محلية.

وقال المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن إن الصفقات العقارية أصبحت أكثر نضجاً والمستثمر أكثر وعياً وأصبح السوق غنياً بالخيارات الاستثمارية، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

وأشار بن مجرن إلى أن السوق العقاري في دبي أظهر مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين لاسيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية التي برزت عشية التصحيح السعري الذي شهده السوق خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن مؤشر الاسعار اتخذ منحى تصاعدياً خلال الأشهر القليلة الماضية بفعل الإقبال على شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية في المشروعات النوعية بدبي. ودعا المطورين إلى ضرورة التعامل مع تسعير العقارات على أساس يضمن تحقيق عائدات جيدة وعدم مضاعفتها على حساب السوق والملاءة المالية للمشترين.

من جهته قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لـ"وصل" لإدارة الأصول، ان الاداء القوي في القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين والربع الأول من العام الجاري يؤشر إلى اتجاه تصاعدي نتوقع أن يكون مستداما على مدى العام المقبل وما بعده، مع استفادة ملموسة من نمو هذا القطاع وارتفاع حجم السيولة والعائد على الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن وصل على وشك دخول سوق التملك الحر لمواكبة النمو الذي يشهده القطاع العقاري في دبي. وألمح القاسم إلى أن الإعلان عن خطط المجموعة للتواجد الناضج في سوق عقارات التملك الحر قريب جداً.

وحول إقبال المستثمرين في سوق دبي العقاري، يرى القاسم أن النمو في الطلب من قبل المستثمر النهائي ثمرة تحسينات طرأت على العوامل الاقتصادية الأساسية بدلاً من المضاربة.