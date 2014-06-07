بنك أميركا قد يدفع 12 مليار دولار لتسوية رهون عقارية

يتوقع أن يدفع "بنك أوف أميركا" أكثر من 12 مليار دولار لتسوية تحقيقات تجريها وزارة العدل الأميركية وعدد من الدول بشأن مزاعم عن تعامل البنك برهون عقارية فاسدة، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.

ونقلت الصحيفة أمس الأول عن مصادر مطلعة على القضية، قولها: "إن من المتوقع أن يذهب ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار من هذا المبلغ إلى مساعدة المستهلكين المتضررين".

وأحجم متحدث باسم بنك أوف أميركا عن التعليق على المسألة، وكذلك وزارة العدل. ويواجه ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة تحقيقات حكومية عدة، تتعلق بالتعهد بتغطية الاكتتاب في سندات الرهون العقارية وبيعها، وتوريق تلك القروض قبل الأزمة المالية.