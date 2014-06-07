لندن توافق لقطر على بناء مشروع ضخم على ضفاف التايمز

أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لخطة مدعومة من مستثمرين قطريين لإعادة تطوير موقع في وسط لندن بجوار نهر تايمز، لتنهي غموضا اكتنف المشروع على مدى شهور، بعد إخضاعه لعمية مراجعة.

وتأخر بدء عملية البناء بعدما تدخلت الحكومة لبحث مدى تأثير المشروع على مناظر مجلسي البرلمان وساعة بج بن- وهو موقع مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي على الجانب الآخر من نهر تايمز.

وقالت شركة برايبرن العقارية، وهي مشروع مشترك بين الديار القطرية ومجموعة كناري وارف سيمول إن أعمال البناء ستبدأ في وقت لاحق هذا الصيف بعدما كان مقررا لها في السابق أن تبدأ في أواخر 2013.

وبموجب الخطة سيتم إنشاء ثمانية مبان جديدة في المنطقة حول مقر شركة النفط شل في بريطانيا قرب عجلة لندن آي الدوارة على الضفة الجنوبية لنهر تايمز لبناء مجمع مساحته 1.45 مليون قدم مكعبة يضم متاجر ومكاتب و877 منزلا.

وستبقى شل في مقرها الحالي الذي يتألف من27 طابقا، وستحصل أيضا على مساحات أخرى في أحد المباني الجديدة وستجرى أعمال البناء على مدى السنوات الست المقبلة.

وتملك سونجبيرد العقارية حصة أغلبية في مجموعة كناري وارف، في حين أن شركة الديار هي ذراع الاستثمار العقاري التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري.