نستله باعت شوكولاته بـ8 مليارات دولار لكنها محبطة

أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة نستله التي تمتد أنشطتها من طعام الأطفال إلى علاجات التجاعيد بأن إنتاج الشوكولاته، وهو أحد أقدم منتجاتها، أصبح مصدراً للإحباط.

ونستله من بين الكثير من شركات السلع الاستهلاكية التي تسعى إلى الاستفادة من اهتمام المستهلكين بالمنتجات الفاخرة والطبيعية والمبتكرة والحصرية والعضوية لتعزيز مبيعات الأغذية المعلبة التي تعاني من الركود في أوروبا وأميركا الشمالية منذ الأزمة المالية العالمية.

وتتمتع قهوة نسبريسو التي تنتجها نستله بمكانة جيدة في سوق القهوة الفاخرة بدعم من التوزيع الحصري والتكنولوجيا المتطورة والاعلانات التي يظهر فيها الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني. لكن الشركة لم تحقق نجاحاً مماثلاً في مجال الشوكولاته.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بول بولكه للمستثمرين في مؤتمر في بوسطن في الرابع من يونيو، حيث ناقش أيضاً تراجع حماس الشركة للمنتجات الخاسرة "الشوكولاته الممتازة هي مبعث إحباطي الصغير".

عمليات استحواذ

وجددت تصريحات بولكه التكهنات بأن الشركة المشهورة بإنتاجها الكبير في سوق الشوكولاته قد تسعى إلى عمليات استحواذ من أجل دور أكبر في القطاع الممتاز خاصة في الولايات المتحدة. ورفض متحدث باسم نستله التعقيب على أي خطط.

وقال جون كوكس، المحلل لدى مؤسسة كيبلر شوفرو: "أعتقد أن الشركة ستطرح نوعاً من المبادرات الخاصة بالشوكولاته على المستوى العالمي خلال الشهور أو الأرباع المقبلة".

وباعت نستله شوكولاته بنحو 7.5 مليار فرنك سويسري (8.39 مليار دولار) في 2013، وهو ما يمثل 8% تقريباً من مبيعات الشركة. ويأتي نشاط الشركة في مجال إنتاج الحلوى في المركز الثالث بعد مونديليز إنترناشونال ومارس في سوق عالمية تبلغ حجم مبيعاتها في قطاع التجزئة 196 مليار دولار وفقاً لبيانات يورومونيتور إنترناشونال.

وتبيع نستله أيضاً منتجات من الشوكولاته الفاخرة، لكن القسط الأكبر من المبيعات يأتي من الأنواع العادية مثل كيت كات وكرانش وباترفينجر وأيرو.

وقال بولكه: "نحاول الوصول إلى إجابة. ستكون رحلة طويلة لكن لدينا نوعية جيدة من الشوكولاته ..لدينا المعرفة والصنعة"، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من المشكلة يرجع الى الهيكل اللامركزي للشركة.

وأضاف "يجب أن تكون أنواع الشوكولاته الفاخرة متجانسة على المستوى العالمي مثل نسبريسو. وهو ما يتناقض مع طبيعة شركتنا لذا يجب علينا التوصل إلى طريقة للتغلب على ذلك".