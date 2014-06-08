تقرير: دبي تطلق 566 مشروعا عقاريا بـ468 مليار دولار

كشف تقرير اقتصادي أن 566 مشروعاً عقارياً في دبي قيد التخطيط أو في طور التنفيذ ضمن خطة رئيسة أوسع بقيمة ناهزت 468 مليار دولار، وتتضمن مشروعات تطويرية، مثل المخطط الرئيس لـ"إكسبو 2020 بكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار، فضلاً عن مئات المشاريع المستقلة.

وذكر تقرير مجلة "ميد" أن هناك 744 مشروعاً عقارياً فردياً قيد التخطيط أو التنفيذ في دبي بميزانية مجمعة تصل إلى 123 مليار دولار.

ومن أكبر المشاريع المستقلة تحت التنفيذ في دبي مشروع لاغون سبيد بـ17.7 مليار دولار، ويقوم بتطويره تحالف مشترك من دبي القابضة وإعمار العقارية كجزء من مدينة محمد بن راشد التي تقدر استثماراتها بنحو 32 مليار دولار.

وقال التقرير إن المشاريع المخططة التي سيتم تسليمها من الآن وحتى 2030 ستغير وجه دبي الحضاري، وتخلق فرصاً مهمة للاستثمار والأعمال.

وأوضح تقرير "ميد" أن الإعلان عن هذه البيانات يأتي قبل انعقاد مؤتمر عقارات دبي 2020 بين 9-10 الجاري في جروسفينر هاوس في مرسى دبي، وهو حدث يهدف إلى إلقاء الضوء على تطور واستدامة سوق دبي العقاري الذي يعد أسرع أسواق العقارات نمواً في العالم.

وسيقدم بنك الإمارات دبي الوطني واي اف جي هيرمس تحليلاً مفصلاً عن تأثير إكسبو على القطاع العقاري في الإمارات.

وقال إيان ألبيرت، المدير الإقليمي في كولييه انترناشونال ميدل إيست، إن سوق الإمارات العقاري يمر حالياً بمرحلة مثيرة من تطوره بعدد من المشاريع المقررة تحت التنفيذ وأخرى في طريقها إلى التنفيذ، مضيفاً أن تلك المشاريع ستدفع نمو سوق العقارات واقتصاد الإمارات عامة، بما في ذلك قطاع الضيافة والعقار، وأن الفوز باستضافة إكسبو 2020 أضاف مزيداً من التحفيز إلى الاقتصاد المزدهر الملموس بزيادة عدد السكان وصناعة السياحة المزدهرة والمشاريع البيئية والثقافية والبنية التحتية.