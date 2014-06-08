قائمة سوداء لمخالفي البناء تمهيداً للإزالة في جدة

قالت مصادر مطلعة إن أمانة محافظة جدة بدأت إعداد قائمة سوداء بمخالفي قواعد البناء في المحافظة وغير المتجاوبين مع تعليمات البلديات في إزالة المخالفات، وتقديمها لإمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة لطلب أصحابها وإلزامهم بتطبيق الأنظمة.

وبحسب صحيفة "الحياة"، أشارت المصادر إلى أن البلديات تلقّت ضوابط جديدة للتعامل مع مخالفات البناء، وتطبيق لائحتها في شكل يضمن تقليل انتشار الظاهرة، والتدرج في تطبيق العقوبات على المخالفين بشكل يضمن عدم تكرارها.

وأوضحت أن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المخالفات تتطلب تقديم ثلاثة إشعارات، بين كل إشعار وآخر 48 ساعة، مع اتخاذ خطوة سحب المعدات، وإيقاف العمل في الموقع بعد الإشعار الثالث، وفي حال عدم التجاوب، يتم إعداد تقرير عن الموقع، وتحديد المكان والوقت، ويُعتمد من مدير الإدارة.

ولفتت إلى أن على بلدياتها استمرار المخالفة حتى اليوم الـ10، ثم يتم إعداد مشروع خطاب يرفع لمحافظة جدة بعدم تجاوب صاحب الموقع، والرفع بفصل الخدمات عن الموقع وفقاً للآلية المعتمدة في ذلك.