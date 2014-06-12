أسعار العقارات البريطانية ترتفع أكثر من المتوقع

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الخميس أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو لكن من المرجح أن تزيد بمعدل أقل في العام المقبل مع تأثر الطلب بتشديد شروط الإقراض ومخاوف بشأن القطاع.

وقال المعهد الملكي للمساحين القانونيين إن مؤشره الرئيسي لأسعار المنازل ارتفع إلى +58 الشهر الماضي من +55 في أبريل بعد تعديل بالزيادة.

وتزيد هذه القراءة على توقعات بلغت +52 في استطلاع أجرته رويترز وتقترب من قراءة مارس، البالغة +58 والتي كانت الأعلى في 12 عاما.

وأثارت قوة أداء سوق الإسكان تساؤلات بخصوص توقيت رفع بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة. وكان البنك قال إنه يفضل التعامل مع أي نشاط محموم عبر ضوابط للرهون العقارية أولا كي لا يتسبب أي رفع لأسعار الفائدة قبل الأوان في عرقلة التعافي الاقتصادي.