الريال يتكلم

سيدخل الاقتصاد السعودي مرحلة تاريخية، بإقرار نظام الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، وستكون أبلغ ثلاث نتائج أبرز مظاهره، الأولى توقف التضخم التصاعدي غير المبرر للأراضي البيضاء، والثانية ارتفاع دخل الزكاة بنسبة عالية تكفي لتغطية كل احتياجات الضمان الاجتماعي بدون مساعدة من الدولة، والثالثة إلغاء الشبوك.

يشمل مشروع نظام جباية الزكاة الجديد، كل عروض التجارة، بما فيها الأراضي البيضاء، لأول مرة، والذي وافق عليه مجلس الشورى في جلسة هذا الأسبوع، وسيدخل حيز التنفيذ بعد أن يأخذ النظام دورته لدى مجلس الوزراء وهيئة الخبراء، والتي نأمل ألاَّ تطول، لأن النظام الجديد، سوف يعالج العديد من ثغرات النظام القديم الذي وضع منذ نصف قرن، في ظروف مختلفة عن احتياجات اليوم، وسيكون حلاَ لجميع الجهات المتضررة من النظام القديم، وإشارة إلى إدخال جباية الزكاة على الأراضي البيضاء، في بنوده بشكل خاص، فإن ذلك لا يتعارض مع أي من الأنظمة المعمول بها لدى الجهات الرسمية والقضائية في الدولة، وسيحفظ حق الجميع، وسيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، كما ستسبق تطبيق النظام حملة توعوية لجميع المواطنين بأهم فقراته قبل تطبيقه بستة أشهر كحد أدنى.

وضع الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ليس بالأمر الجديد، بل استغرق النظر فيه عقدًا من الزمان، تنوعت فيها الآراء بين مؤيد، ومعارض، حتى تمت الموافقة عليه من الجهات القضائية، والتشريعية، ولم يتبقَ إلاّ إقرار الجهات التنفيذية للعمل به، ووضع الآليات المناسبة لحصر هذه الأراضي، وتصنيفها، وتحديد أصحابها، ووضع الضوابط اللازمة لسلامة التطبيق، وانتظامه عامًا بعد عام.

رأس المال جبان، والريال الواحد يرعب أصحاب الأراضي، وقد قامت أمانة جدة بتجربة بسيطة، من إدارة صغيرة بإدارتها المسؤولة عن النظافة، ووضعت ريالاً واحدًا فقط، عقوبة على كل متر، من الأراضي البيضاء، وقبل حلول تاريخ التنفيذ كانت 90% من الأرضي البيضاء قد تم تسويرها، في منتصف الليل.

البعض لا يسمع إلاّ صوت الريال، وأتوقع ألاّ يستغرق صدور اللوائح التنظيمية، وإقرار النظام للتطبيق إلاّ عدة أشهر، لأن المصلحة العامة تقضي بسرعة إقراره، واقتصادنا الوطني بحاجة لمحفزات تحرك رأس المال الجبان.

* نقلاً عن صحيفة المدينة

http://www.al-madina.com/node/537830/