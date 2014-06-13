3.3 مليار درهم مبيعات تصرفات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 3.3 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي. وبحسب صحيفة "البيان"، بلغت قيمة المبايعات 2.7 مليار درهم، منها مبايعات أراض 1.5 مليار درهم، ومبايعات شقق وفلل 1.1 مليار درهم، وسجلت الرهونات قيمة قدرها 623.9 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 379.7 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 244.2 مليون درهم، وشهدت الدائرة في الأسبوع الماضي تسجيل 1634 مبايعة، منها 937 مبايعة للأراضي.

كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 697 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 685 مبايعة للشقق بقيمة 1.1 مليار درهم، و12 مبايعة للفلل بقيمة 37.8 مليون درهم.

كان أهمها مبايعة بقيمة 400 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الثانية، ومبايعة أخرى بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وثالثة بقيمة 31.8 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة.

كما تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 109 مبايعات بقيمة 370.9 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 82.4 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 64.6 مليون درهم.

وشهد اليوم تسجيل 252 رهنا، منها 75 رهنا للأراضي بقيمة 379.7 مليون درهم، و177 رهنا للشقق والفلل بقيمة 244.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 56.7 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 56.1 مليون درهم.

على الصعيد نفسه، حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 617 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 424 مليون درهم، منها مبايعات أراض 214 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل 210 ملايين درهم، وسجلت الرهونات قيمة قدرها 193 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 148 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 45 مليون درهم.