التحفيز الاقتصادي ينعش الطفرة العقارية في دبي

"اطمئن.. السوق العقاري بخير" هكذا تقول لافتة عملاقة على مبنى من 40 طابقا يطل على الطريق السريع في دبي في إعلان لموقع للتسويق العقاري أواخر العام الماضي، وربما كان هذا صحيحا حينئذ لكن المخاطر تتنامى.

وينم نمو القروض المصرفية وأنشطة البناء عن استئناف المؤسسات المالية ضخ الأموال في المشروعات العقارية في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن شهدت انخفاضا حادا في أعقاب انهيار السوق العقارية في دبي عام 2008.

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار العقارات من جديد بفضل الطفرة الاقتصادية في دبي، مما يعزز احتمال صعود السوق لمستويات قد لا يمكن الحفاظ عليها طويلا.

لكن زيادة المعروض في ظل طلب غير مستديم يشكل مزيجا خطرا كان في حد ذاته سببا في أزمة دبي قبل ستة أعوام، مما اضطر شركات شبه حكومية لإعادة جدولة ديون تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وأحدث هزة في الأسواق المالية العالمية بأنحاء العالم.

لكن السلطات تقول هذه المرة إنها مدركة للمخاطر، موضحة أنها تبنت خطوات تنظيمية لكبح نمو الطلب، لكن الإجراءات تظل متواضعة مقارنة بما اتخذته مدن أخرى في أنحاء العالم تواجه نفس المشكلة مثل هونج كونج وسنغافورة.

وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي المنطقة في اتش.اس.بي.سي "من السابق لأوانه الحديث عن بلوغ الذروة، لكن وتيرة نمو القروض تنبئ بتسارع الدورة".

وتابع "ببساطة لا يتفق مثل هذا النمو للقروض مع النظام الاقتصادي واستقرار أسعار الأصول، وحان وقت التحرك من خلال السياسات قبل أن تظهر الفقاعة وليس حين تحدث بالفعل".

الطلب

وقالت نايت فرانك للاستشارات إن أسعار المنازل في دبي سجلت أسرع زيادة سنوية في الأسواق العالمية الكبرى في الفترة من يناير إلى مارس للربع الرابع على التوالي وارتفعت 27.7%. وزادت الإيجارات 30% في المتوسط بنفس الفترة.

وقالت دائرة الأراضي والأملاك بدبي إن حجم الصفقات العقارية في دبي البالغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة قفز بنسبة 38% في الربع الأول من العام إلى حوالي 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار).

وثمة أسباب تشجع على ارتفاع أسعار العقارات، من بينها معدل نمو سنوي للاقتصاد يبلغ نحو 5% وتدفق أموال المستثمرين العرب بحثا عن ملاذ آمن في المنطقة المضطربة.

وقالت نايت فرانك إن بعض الأسعار عادت لمستويات الذروة التي كانت عليها قبل انهيار السوق العقارية، إلا أنها مازالت تقل عنها في بعض المراكز الاقتصادية العالمية، إذ يتراوح سعر المتر المربع للعقارات المتميزة في دبي بين 6200 و7500 دولار مقابل 27 ألفا و600 دولار و33 ألفا و700 دولار في سنغافورة.

ولم تعد أحجام الصفقات لمستوياتها قبل انهيار السوق، لكن ثمة دلائل على تباطؤ الطلب، وقالت بروبسكوير العقارية إن الإحجام هذا العام تقل نحو 25% عنها قبل عام، نظرا لارتفاع الأسعار.

وقال برافيس جافور الرئيس التنفيذي لبروبسكوير "الفجوة بين السعر الذي يطلبه البائع والسعر الذي يريد أن يدفعه المشتري كبيرة جدا في الوقت الحالي". وتوقع سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك أن تشهد الفصول الثلاثة التالية نشاطا مماثلا، لاسيما في الفترة اللاحقة على إطلاق عدد من مشروعات التحفيز الاقتصادي في دبي والكشف عن جزء من التحضيرات لمعرض إكسبو 2020.

وغذت الحكومة الطفرة العقارية الحالية بإعلانها في نوفمبر 2012 عن مشروع عقاري ضخم يضم أكبر مركز تسوق في العالم، ومتنزها أكبر من هايد بارك في لندن بنحو الثلث، وأكثر من 100 فندق.

وفي الوقت ذاته مازالت غالبة 200 جزيرة صناعية مقامة على شكل خريطة العالم خاوية، بعد أن كادت شركة نخيل المملوكة للحكومة والمنفذة للمشروع تتخلف عن سداد ديون في 2009.

وتبنت السلطات بعض الخطوات لمكافحة المضاربة والبيع السريع لعقارات لم يكتمل تشييدها في معظم الحالات. وفي العام الماضي ضاعفت دبي الرسوم على الصفقات العقارية إلى 4% في حين فرض مصرف الإمارات المركزي سقفا على القروض العقارية.

وتبنت بعض الشركات العقارية إجراءات خاصة بها، فمنعت إعمار العقارية إعادة بيع أي عقار إلا بعد سداد نحو 40% من ثمنه.

لكن هذه الإجراءات ضعيفة مقارنة بالضريبة التي تفرض في هونج كونج على إعادة بيع أي عقار بشكل سريع وتصل إلى 15% مقابل 30% في سنغافورة. وفي الشهر الماضي حذر صندوق النقد الدولي من أن دبي قد تحتاج لدراسة هذه الأدوات أيضا.

وفي الوقت الحالي لا يبدو أن الإمارة المتعطشة للنمو ستتخذ خطوات أشد، ويشير تاريخ القيود على الرهن العقاري إلى ضعف هذا الاحتمال، إذ سبق أن خفف البنك المركزي القيود الصارمة التي فرضها بعد شكاوي من البنوك التجارية.

وفي بيان صادر في التاسع من يونيو أصرت دائرة الأراضي على أن السوق بخير وأن ارتفاع الأسعار ناجم عن قوة الاقتصاد.

وفي تقرير الاستقرار السنوي حذر مصرف الإمارات المركزي من أن السوق العقارية ربما تشهد نشاطا محموما.

لكن لم تتضح ماهي الخطوات الأخرى التي يمكن أن تتخذ في ظل استمرار تدني سعر الفائدة الأميركية وضعف احتمال رفع أسعار الفائدة في الإمارات العربية المتحدة نظرا لربط الدرهم بالدولار الأميركي.

العرض

فقد أعلن في دبي على مدى الثمانية عشر شهرا الأخيرة عن خطط لتنفيذ مشروعات عقارية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، لكن لم يتضح عدد المشروعات التي شرعت الشركات في تنفيذها بالفعل وسرعة التنفيذ.

وبدأ تنفيذ الأعمال الأساسية في البعض منها. وبعد انكماش قروض البناء في الإمارات على مدى 16 شهرا قفزت في ديسمبر 40.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق لتصل إلى 181 مليار درهم، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2009 بحسب بيانات البنك المركزي.

وتتجاوز وتيرة نمو القروض العقارية معدل نمو القروض المصرفية ككل، إذ ارتفعت الأخيرة 8.8% فقط في ديسمبر إلى 1.1 تريليون، ولكن من المرجح أن تكون طفرة الاقتراض في مستهلها.

وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز في تقرير الشهر الماضي "نتوقع تسارع القروض العقارية مع إطلاق شركات التطوير العقاري مشروعات جديدة وسعي مزيد من العملاء المحليين والأجانب لدخول سوق الرهن العقاري".

وقالت ستاندرد اند بورز في تقريرها إنه رغم ذلك قد تظل المخاطر كبيرة في السنوات القليلة المقبلة، مضيفة أن أي هبوط مفاجئ للثقة من جانب قطاع كبير من المستثمرين الأجانب أو تشديد حاد للسياسة النقدية الأميركية قد يقود لهبوط في السوق.

وقال فاروق سوسة كبير اقتصاديي المنطقة في سيتي جروب "ما حدث عام 2013 لم يكن ليدوم. السؤال المهم هل ستثبت الأسعار على المدى الطويل أم سترتفع مرة أخرى".