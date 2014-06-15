2.5 % ارتفاع في معدل التضخم في أبوظبي بـ5 أشهر

ذكر تقرير عقاري أن معدّل أسعار المستهلك في إمارة أبوظبي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014 ارتفع 2.5% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2013، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 126.5 نقطة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014، بينما كان 123.4 نقطة للفترة نفسها من عام 2013.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد أشار التقرير الصادر من مركز الإحصاء أبوظبي والذي يتناول مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو والخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2014، إلى أن هذا الارتفاع كمحصّلة للتغيّرات التي طرأت على أسعار سلع سلة المستهلك وخدماتها خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.

وأوضح تقرير المركز أن مجموعة "السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى" هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، حيث أسهمت بـ33.4% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معـــدّل أسعار هذه المجموعة بـ2.3%.

وأضاف المركز أن ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدّل أسعار المستهلك خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 فهي مجموعة "الأغذية والمشروبات" أسهمت بـ17.5% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بـ2.5%.

وعلى صعيد شهر مايو، أوضح مركز الإحصاء أبوظبي أن معدّل أسعار المستهلك ارتفع في شهر مايو من عام 2014 بـ2.8% مقارنة بأسعارها للشهر نفسه من عام 2013، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 127.0 نقطة في شهر مايو 2014، بينما كان 123.6 نقطة في شهر مايو 2013. وقد جاء هذا الارتفاع كمحصّلة للتغيّرات التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.

وعلى صعيد رفاه الأسرة، فقد أدّى ارتفاع أسعار المستهلك خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014 بـ2.5% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2013 إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بـ1.9% لفترة المقارنة نفسها، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحتي الأسر ذات مستوى الرفاه "المتوسطة والعليا" بـ2.6%.