826 مليون درهم تداولات عقارات دبي في يوم

بلغت قيمة تداولات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي أمس نحو 826 مليون درهم، منها 760 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة 66 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتداولات، الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت أمس 452 مبايعة، منها 238 لأراض بقيمة 346 مليون درهم، و211 مبايعة لشقق بقيمة 383 مليون درهم، وثلاث مبايعات لفيلات بقيمة 30 مليون درهم.

وقال التقرير إن أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 100 مليون درهم في منطقة "الثنية الأولى" تلتها مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في منطقة "الخليج التجاري".

وتصدرت "البرشاء جنوب الرابعة" مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم، ثم منطقة "جبل علي" بتسجيلها مبايعتين قيمتهما 35 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة أمس تسجيل 39 رهناً بقيمة 66 مليون درهم، منها 10 لأراضي بمبلغ 33 مليون درهم، و29 رهناً لشقق وفيلات بقيمة 33 مليون درهم.