تباطؤ نمو أسعار المنازل الجديدة بالصين في مايو

أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء أن متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 من المدن الكبرى بالصين ارتفع 5.6 بالمئة في مايو على أساس سنوي بعد أن زاد 6.7 بالمئة في الشهر السابق.

وهذه هي أقل زيادة سنوية في 13 شهراً. وعلى أساس شهري انخفضت أسعار المنازل 0.2 بالمئة في مايو بعد نمو استمر 19 شهرا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المنازل الجديدة في بكين زادت 7.7 بالمئة في مايو على أساس سنوي مقارنة مع زيادة قدرها 8.9 بالمئة في أبريل.

وارتفعت أسعار المساكن في شنغهاي 9.6 بالمئة في مايو مقارنة بها قبل عام مقابل زيادة 11.5 بالمئة في أبريل.

وتفقد سوق العقارات زخمها منذ أواخر 2013 بعد حملة طويلة أطلقتها‭ ‬السلطات للحد من النمو السريع للأسعار تضمنت تشديد الرقابة على عمليات الشراء بهدف المضاربة وتشديد شروط الإقراض.