698 مليون درهم قيمة تداول العقارات بدبي في يوم

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراضٍ وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي أمس نحو 698 مليون درهم، منها 609 ملايين درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 89 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن الدائرة سجلت أمس 246 مبايعة، منها 139 لأراضٍ بقيمة 400 مليون درهم، و102 مبايعة لشقق بقيمة 197 مليون درهم، وخمس مبايعات لفيلات بقيمة 12 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة هما مبايعتان في منطقة "نخلة جميرا" الأولى بمبلغ 76 مليون درهم والثانية بقيمة 73 مليون درهم.