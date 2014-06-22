المباني الكويتية تضخ 350 مليون ريال بالسوق السعودي

بدأت شركة المباني الكويتية بالتوسع نحو السعودية مع إعلانها شراء قطعة أرض في مدينة الرياض بمبلغ 100 مليون دينار، أو ما يقارب 350 مليون دولار.

وقالت الشركة الكويتية المطورة لمول الأفنيوز الأكبر في الكويت إنها اشترت الأرض بالاشتراك مع مجموعة الفوزان، إحدى المجموعات السعودية للتطوير العقاري وذلك بغرض إنشاء مجمع تجاري واستثماري، ويُرجح أن يكون على غرار "الأفنيوز" الذي بدأ يجذب السياح الخليجيين.

وكانت "مباني" أعلنت في وقت سابق أن حصة مجموعة الفوزان ستكون 45% بينما حصتها ستبلغ 55%، وأن قيمة الأرض تعادل 39 مليون دينار أو نحو 140 مليون دولار.