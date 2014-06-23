تقرير: 5% ارتفاع في أسعار فنادق دبي بـ2014

ذكر تقرير أن أسعار الغرف الفندقية بدبي ارتفعت خلال الشهور الأربعة الأولى من 2014، حيث بلغت 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة1191 درهما، وسط توقعات بتحقيق نفس المعدل حتى نهاية العام الجاري، فيما ارتفع العائد للغرفة خلال نفس الفترة بنسبة 3.6% إلى 1042 درهما.

وبحسب صحيفة الاتحاد، فقد أفادت بيانات فنادق في الإمارات أن أسعار فنادق دبي بقيت الأعلى سعراً في بيع الغرف، ووصلت 1739 درهما في فنادق الشواطئ، والأعلى أيضا من حيث العائدات على الغرفة منذ بداية العام، وبفارق وصل إلى 3 أضعاف السعر والعائد مقارنة بمدن أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت بيانات لشركة "إي واي" أن متوسط سعر الغرفة في فنادق دبي سجل في أبريل الماضي 1203 دراهم خلال مقابل 1130 درهما في نفس الشهر، بزيادة 6,5%، فيما سجل العائد على الغرفة 1014 درهما في أبريل 2014 مقابل 1018 في نفس الشهر من العام الماضي بزيادة 6,2%. ويشير التقرير إلى أن سوق الضيافة في الإمارات شهد نمواً صحياً في أبريل 2014 مع استقرار متوسط الإشغال العام في دبي عند 85% تقريباً خلال أبريل لعامي 2013 و2014، على الرغم من الزيادة الملحوظة في الغرف المتوفرة على مدار العام الماضي.

وأفادت بيانات التقرير أن الإشغال الفندقي في دبي ظل الأعلى خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، محققا 87%، وإن كان قد تراجع 1% عن نفس الفترة من العام 2013، مشيراً إلى أن المتوسط اليومي لأسعار الغرف في أبريل 2014 ظل أعلى من مارس 2014، إلا أن الإشغال تراجع من 90% في مارس إلى 84% في أبريل.

ويرى التقرير أن العوامل المناخية ظلت عاملا مؤثرا في جذب السياح أو انحسارهم، بخلاف التنوع في المنتج السياحي على مدار العام مع وجود معالم سياحية أصبحت من عوامل الجذب الرئيسية للسياح من أنحاء العالم.