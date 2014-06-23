أموال التقاعد قدمت 2.4 مليار ريال لمساكن السعوديين

بلغ عدد الوحدات السكنية التي حصلت على تمويل عبر برنامج "مساكن" التابع للإدارة العامة للاستثمار العقاري بالمؤسسة العامة للتقاعد في السعودية نحو 3680 وحدة سكنية بقيمة تمويلية إجمالية بلغت 2.45 مليار ريال في نهاية العام المالي الحالي.

وقال مدير عام الاستثمار العقاري بالمؤسسة، الدكتور فهد الحصين، خلال معرض المشاريع بجدة بمشاركة 19 جهة حكومية، إن جناح المؤسسة أتاح للزوار الاطلاع على أحدث المعلومات والبيانات عن عدد الوحدات السكنية التي جرى تمويلها من خلال البرنامج.

وأكد أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على إعادة تكييف شروط البرنامج بشكل دوري بما يتوافق مع حاجات الراغبين في الاستفادة منه، ويتوافق مع متطلباتهم السكنية كتمويل أكثر من وحدة سكنية، وتخفيض الحد الأدنى للرواتب، ورفع عمر المسكن الممول إلى 20 عاماً، وشروط التضامن بين الزوجين، متوقعاً أن تقفز أعداد المستفيدين إلى أكثر من 4500 مستفيد قبل نهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن المعلمين والمعلمات من أكبر فئات المجتمع المستفيدة من البرنامج الذي حقق أهدافه الرئيسية من خلال توفير التمويل اللازم الذي يمكن المستفيدين من تملك المسكن في الوقت الذي يعد فيه برنامجاً استثمارياً لأموال التقاعد.