صندوق قطري وآخر كويتي يتنافسان على شراء فندق بريطاني

ذكرت صحيفة بريطانية بأن صندوق الاستثمارات السيادية في كل من الكويت وقطر يجريان مفاوضات مع شركة بريطانية للتطوير العقاري لبحث إمكانية الاستحواذ على مبنى سابق مملوك للحكومة البريطانية يجري تحويله إلى فندق فخم وباهظ التكلفة تصل أجرة الليلة الواحدة فيه 10 آلاف جنيه استرليني (17 ألف دولار).

وقالت صحيفة تليغراف البريطانية إن مجموعة غاليارد للتطوير العقاري هي الآن في منتصف مرحلة تحويل المبنى السابق الذي كانت تشغله من قبل إدارة الاستخبارات البريطانية "سكوتلانديارد" ووزارة الدفاع البريطانية إلى فندق فخم يتكون من 235 غرفة وجناحا وقاعة اجتماعات ومطعم على مستوى عال.

وأضافت أن الرئيس التنفيذي للشركة ستيفن كونواي التقى مؤخراً اشخاصاً من الشرق الأوسط أبدوا له اهتمامهم بشراء المبنى التاريخي عندما يتم الانتهاء من تحويله الى فندق في عام 2016، وربما تصل قيمة الصفقة الى 200 مليون جنيه استرليني.

من ناحية أخرى، قالت شركة اتش في اس العالمية المتخصصة في الاستشارات الفندقية التي تتخذ من لندن مقرا لها إن مستثمري الشرق الاوسط ضخوا في مختلف أنحاء أوروبا استثمارات بلغت قيمتها 2.3 مليار يورو أو ما يعادل 2 .3 مليار دولار على شراء الفنادق في عام 2013 وهو ما يمثل 30% من كافة استثماراتهم في القارة الأوروبية.