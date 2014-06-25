شراكة إماراتية وبلجيكية في مشروع أمواج بملياري درهم

وقّعت ثلاث شركات متخصصة في التطوير العقاري في الإمارات اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع "منتجع أمواج" الذي يعد أول مشروع سكني للتملك الحر في إمارة أم القيوين.

ووفقا لصحيفة البيان، أعلنت الشركات الثلاث، وهي "مدائن أم القيوين" و"ويلمن" البلجيكية المتخصصة بالإنشاءات و"ليوا" الإماراتية خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي أنه بموجب الاتفاقية الجديدة تستحوذ شركتي "ويلمن" و"ليوا" كل منهما على حصة تبلغ 24% في شركة مدائن أم القيوين بقيمة 218 مليون درهم، لتبلغ حصة كلتا الشركتين 48%، وتحتفظ الشركة الأم بحصة 52% بقيمة 240 مليون درهم.

وأكد عمير سعود بن عرار الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة أن الاتفاقية تستهدف إنجاز مشروع منتجع أمواج السكني الذي يعد أول مشروع للتملك الحر في أم القيوين وتصل تكلفته الإجمالية إلى ملياري درهم ويتكون من برجين (مرجان ودانة) على مساحة 260 ألف متر وبارتفاع ستين طابقا و1210 وحدات سكنية لكل بناية، وفندق يضم 220 غرفة.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيكون على عدة مراحل، موضحا أن المرحلة الأولى تضم إنجاز أول برج "مرجان"، مشيرا إلى أن الأعمال الأساسية لهذا البرج بدأت بالفعل ومن المتوقع إنجازه منتصف عام 2016.

ونوه إلى أن الاتفاقية تتضمن إنجاز برج مرجان في مشروع منتجع أمواج الذي تقوم شركة مدائن أم القبوين العقارية بتطويره في أم القيوين، الذي يعد أحد أفخم المشاريع السكنية والفندقية المقامة على أجمل شواطئ الإمارة. وستقوم شركتا ويلمن وليوا بموجب هذه الاتفاقية بإنجاز الأعمال الإنشائية من المرحلة الأولى من منتجع أمواج وهو برج مرجان المؤلف من 60 طابقاً ويضم أكثر من 1210 شقق سكنية بأحجام تشمل الاستديو وغرفة واحدة.

وأوضح أن تكلفة برج مرجان تصل لنحو 500 مليون درهم، مؤكدا على أنه سيتم تمويل المشروع كاملاً من الشركاء الثلاثة دون اللجوء للبنوك. وكشف الظاهري عن أن شركة مدائن القابضة تستعد لإطلاق مشروع يتضمن إنشاء 50 فندقا في دول الخليج من فئة النجمتين بتكلفة تصل لنحو نصف مليار درهم، وستبدأ الشركة مشروعها من السعودية.