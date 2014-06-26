السعودية توجه مزيدا من الاستثمارات في عقارات مصر

قبل أن تكمل عامها الأربعين قررت الشركة السعودية المصرية للتعمير، المملوكة للدولتين مناصفة، زيادة رأسمالها من 75 مليون دولار إلى 318 مليون دولار دفعة واحدة، حيث شهدت القاهرة توقيع الاتفاق أمس.

وقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر "إيمانا من الجانب السعودي بضرورة دفع الاستثمار في مصر وخاصة الاستثمار العقاري المعروف أنه قاطرة التنمية البشرية. فكان فيه رغبة من الجانبين بزيادة رأس المال لخدمة المشروعات الجديدة التي ستدخل فيها الشركة".

الحصة المصرية ستكون عينية في هيئة أراض في المدن الجديدة المتاخمة لكل من القاهرة ودمياط في الوجه البحري وأسيوط في الوجه القبلي بما قيمتـه 124 مليون دولار.

من جهته، قال درويش حسنين، الرئيس التنفيذي لـ"سيكون" الشركة السعودية المصرية للتعمير، "لم نحصل على معاملة تفضيلية على الإطلاق. احنا حصلنا على هذه الأراضي بأسعار آخر مزادات في هذه المناطق. لم نفضل أو نحصل على أي ميزة خالص".

زيادة رأس المال لن يوجه للمشروعات القائمة والتي تمولـها الشركة سيكون من قرض مدتـه تسع سنوات من بنك مصر والبنك الأهلي بقيمة اثنين وتسعين مليونَ دولار تقريبا.

وأضاف "أنا أتوقع على شهر 8 أو 9 ان شاء الله يبدأ سداد القرض. والقرض لـ65 مليون سيكون دفعها طبقا لجدول تنفيذ المشروع والمبيعات والتسليم ولها دراسة كاملة".

"سيكون" التي بنت قرابة الخمسين مشروعاً من الإسكان الفاخر وفوق المتوسط تتـجه في مشروعاتها الجديدة نحوَ الإسكان المتوسط، لكنـها لن تدخل في الإسكان الاجتماعي، الذي تتولاه وزارة الإسكان والمرافق المصرية.