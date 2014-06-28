"مكيون" تطرح شقق مشروع "بيت مكة 12" للبيع

قامت شركة "مكيون" في السعودية بطرح وحدات وشقق مشروع "بيت مكة 12" للبيع بالتقسيط. وبحسب صحيفة مكة، قال المدير التنفيذي بمكيون الدكتور عبدالله باوشخة، إن المشروع يهدف للمساهمة في تعزيز نمو القطاع العقاري في مكة، مشيراً إلى أن الوحدات السكنية تتنوع ما بين شقق دوبلكس وشقق سكنية مختلفة المساحة، والأحجام تلائم جميع الشرائح، والأذواق تحتوي على كافة العناصر الخدمية والسكنية والتجارية.

ويقع مشروع بيت مكة 12 في منطقة الششة مقابل إمارة منطقة مكة المكرمة الواقع في طريق الأمير ماجد، بمساحة إجمالية قدرها 27 ألف متر مربع، وبارتفاع 24 طابقاً تشمل جميع الخدمات اللازمة، فيما يبعد المشروع عن جسر الجمرات بمنى نحو 2950م وعن الحرم الشريف نحو 4200 م تقريباً، كما يتميز الموقع بسهولة الوصول إليه وانسيابية الحركة.

وأوضح باوشخة أن مشروع بيت مكة 12 يتكون من 8 طوابق مخصصة للخدمات من مواقف للسيارات ومساجد وصالات متعددة الأغراض ومطعم 16 دوراً متكرراً للوحدات السكنية بمساحات وأحجام مختلفة، بهدف ملاءمة جميع الشرائح والأذواق، كما تحتوى الشقق الجديدة على كافة العناصر الخدمية والسكنية والتجارية، من أجل تلبية جميع متطلبات الساكنين، مشيراً إلى أن وحدات المشروع تأتي في سياق التزامات وواجبات مكيون في تقديم نماذج عمرانية عالمية ومتميزة تليق بمكانة البلد الأمين.