بنك انجلترا: لا يمكننا السيطرة على أسعار المساكن

قال مسؤول كبير ببنك إنجلترا المركزي إن البنك لا يستطيع ولا ينبغي له السيطرة على أسعار المساكن الآخذة في الارتفاع في بريطانيا.

وكان بنك إنجلترا قال إنه سيضع لأول مرة سقفا لقروض شراء المساكن في محاولة لكبح جماح مستويات الديون المتنامية مع ارتفاع الأسعار في سوق المساكن نسبة في خانة العشرات.

وقال سبنسر ديل المدير التنفيذي لاستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر في مقابلة بثت على الموقع الإلكتروني لصحيفة ديلي ميل "مهمتنا ليست السيطرة على أسعار المنازل ولا نستطيع السيطرة عليها.

"تتحدد الأسعار بفعل العوامل الأساسية في السوق".

وقالت لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا المركزي إنها ستسمح اعتبارا من أكتوبر لنسبة 15% فقط من الرهون العقارية الجديدة بتجاوز 4.5 مرة مستوى دخل المقترض وستخضع جميع القروض لمراجعة إضافية لتحديد مدى القدرة على السداد.

وقال ديل إن الناس يجب أن ينظروا إلى الإجراءات التي يتخذها البنك "كضمان لسوق الإسكان في البلاد."

وتابع: "عندما يحكم الناس على مدى نجاح تلك السياسة - وإن يكن بعد عامين - فيجب ألا يحكموا على ما حدث لأسعار المساكن وإنما على سيطرتنا على مستويات مديونية أصحاب المساكن".

وأكد محافظ بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس أن مستويات الدين وليس ارتفاع الأسعار هي الهدف الرئيسي لإجراءات البنك.