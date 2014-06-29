دبي: إلغاء بطاقة الوساطة بعد 6 أشهر من تاريخ نهايتها

أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إدخال شرط اجتياز الاختبار السنوي للوسطاء العقاريين الذي يعقده معهد دبي العقاري، الذراع التعليمي للدائرة، ليكون من الشروط الأساسية لتجديد بطاقة الوسيط الخاص بمكاتب الوساطة العقارية.

وجاء في التعميم الذي توجهت به مؤسسة التنظيم العقاري إلى كافة مكاتب الوساط العقارية العاملة في إمارة دبي، أنه "لن يتم استقبال أي طلب لتجديد بطاقات الوسطاء العقاريين ما لم يكن مرفقاً بنتيجة هذا الاختبار. حرصاً من الدائرة على تأهيل الوسطاء العقاريين ليكونوا على أتم جاهزية واطلاع للتعامل مع العملاء في القطاع العقاري، نرى أن اجتياز الاختبار السنوي يساعد الوسيط على الإلمام بمتطلبات هذا العمل، الأمر الذي من شأنه أن يضمن تقديم خدمات نوعية لكافة المتعاملين من البائعين والمشترين".

وأكدت إدارة الترخيص العقاري التابعة للمؤسسة على أهمية هذا الإجراء، حيث نوهت إلى ضرورة قيام الوسطاء بالتسجيل للتقدم للاختبار المطلوب قبل شهر من انتهاء بطاقة الوسيط، ليتسنى لهم حجز مقاعد لدى معهد دبي العقاري قبل انتهاء الترخيص.

وفي حالة عدم الالتزام بالوقت المحدد للتسجيل في الاختبار، سيتم إخضاع الوسيط لدورة تدريبية جديدة كشرط أساسي لتجديد البطاقة.





