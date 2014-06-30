380 مليون درهم تصرفات عقارات دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 380 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 293 مليون درهم منها مبايعات أراضي 161 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل 132 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 87 مليون درهم منها رهونات أراضي بقيمة 23 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 64 مليون درهم

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 208 مبايعة منها 114 مبايعة للأراضي.

كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 94 مبايعات بقيمة 132 مليون درهم منها 91 مبايعات للشقق بقيمة 122 مليون درهم و3 مبايعات للفلل بقيمة 9 مليون درهم.

كان أهمها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الطي ومبايعة أخرى بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وثالثة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

كما تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة هور العنز بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 69 مليون درهم.

وشهد اليوم تسجيل 51 رهنا منها 11 رهنا للأراضي بقيمة 23 مليون درهم و40 رهنا للشقق والفلل بقيمة 64 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم.