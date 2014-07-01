646 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 646 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 429 مليون درهم منها مبايعات اراضي 330 مليون درهم و مبايعات شقق و فلل 99 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 217 مليون درهم منها رهونات أراضى بقيمة 187 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 182 مبايعة منها 105 مبايعة للأراضى.

كما بلغت مبايعات الشقق و الفلل 77 مبايعات بقيمة 99 مليون درهم منها 76 مبايعات للشقق بقيمة 94 مليون درهم و مبايعة للفلل بقيمة 4 مليون درهم.

كان أهمها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم فى منطقة الطي ومبايعة أخرى بقيمة 33 مليون درهم فى منطقة الطي وثالثة بقيمة 33 مليون درهم فى منطقة الطي.

كما تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم وتلتها منطقة الطي بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 166 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 مليون درهم.

وشهد اليوم تسجيل 31 رهن منها 10 رهن للأراضى بقيمة 187 مليون درهم و 21 رهن للشقق والفلل بقيمة 30 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الطي بقيمة 170 مليون درهم وأخرى فى منطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم.