646 مليون درهم تصرفات "أراضي دبي" خلال يوم

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي أمس نحو 646 مليون درهم منها 429 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة نحو 217 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت أمس 182 مبايعة منها 105 لأراض بقيمة 330 مليون درهم و76 مبايعة لشقق بقيمة 94 مليون درهم ومبايعة لفيلا بقيمة أربعة ملايين درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعتان في منطقة "الطي" بقيمة 33 مليون درهم لكل منهما.

وتصدرت "ند الشبا الأولى" مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 37 مليون درهم فمنطقة "الطي" بتسجيلها خمس مبايعات قيمتها 166 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة أمس تسجيل 31 رهناً بقيمة 217 مليون درهم منها 10 لأراض بمبلغ 187 مليون درهم و21 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 30 مليون درهم كان أهمها في منطقة "الطي" بقيمة 170 مليون درهم وأخرى في منطقة "نخلة جميرا" بقيمة 11 مليون درهم.