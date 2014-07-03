شركة بناء وتشييد سعودية تتوسع في السوق القطرية

أعلنت شركة «كيو دي – سي بي سي» للصناعات انطلاق أعمالها في دولة قطر رسميا لخدمة مجالات البناء والتشييد والتطوير العقاري في السوق القطرية بتوفير كافة مواد الإعمار وتزويد المقاولين ومطوري المشاريع العقارية في دولة قطر بكل احتياجاتهم في ظل ما تشهده من نهضة عمرانية واسعة.

وبين المتحدث الرسمي ومدير تطوير الأعمال في شركة «مواد الإعمار» الدكتور فيصل إبراهيم العقيل، أن الهدف من وراء إنشاء شركة «كيو دي – سي بي سي» توفير شركة متكاملة لتصنيع مواد البناء في قطر لتوفير كل المنتجات من مركز واحد، والاستفادة من فرص النمو الواعدة في قطاع البناء والتشييد العقاري، وكسب الأفضلية في السوق بأن نصبح مساهما محوريا في صناعة مواد البناء خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وتأسست «كيو دي – سي بي سي» عام 2011 كشراكة قطرية - سعودية تضم تحت لوائها شركة «الديار القطرية» و«بروة العقارية» بالإضافة إلى مجموعة «بن لادن السعودية» وشركة «مواد الإعمار الدولية» التابعة لشركة «مواد الإعمار القابضة (CPC)» السعودية المتخصصة في توفير كافة مواد الإعمار تحت سقف واحد.

ويضم مجمع «كيو دي - سي بي سي» في منطقة مسيعيد الصناعية أربعة مصانع حديثة؛ «بريمكو للخرسانة سابقة الصب» على مساحة 77682 مترا مربعا، بتكلفة استثمارية تبلغ 32 مليون دولار، وشركة «الألمنيوم العربية المتحدة» على مساحة 25304 أمتار مربعة بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ ثمانية ملايين دولار.

ويضم المجمع كذلك شركة «الزجاج العربية المتحدة» بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 6.8 مليون دولار، ومصنع «ساكوديكو» بتكلفة استثمارية تبلغ ثمانية ملايين دولار، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج قريبا.

ومصنع «بريمكو للخرسانة الجاهزة» على مساحة 20 ألف متر مربع على طريق دخان بتكلفة استثمارية قدرها 10.9 مليون دولار، ويعمل منذ شهر سبتمبر 2012 بطاقة إنتاجية 240 مترا مكعبا في الساعة.

وتمتلك أيضا «المصنع الوطني للأسفلت - ناف» الذي يقع على مساحة عشرة آلاف متر بتكلفة استثمارية قدرها 3.8 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 240 طنا في الساعة ويعمل منذ سبتمبر 2012».

