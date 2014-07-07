تقرير: تنظيمات سوق دبي تصحح أسعار العقارات الفاخرة

كشفت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية أن الإجراءات التي اتخذتها دبي ساهمت بشكل ملموس في كبح نمو أسعار العقارات السكنية الممتازة خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ نمو أسعار المنازل الفاخرة خلال الربع الثاني.

وقالت الشركة في تقرير لها تحت عنوان "عقارات دبي، ربيع 2014"، إن النصف الأول من العام الجاري 2014 لم يشهد نمواً كبيراً في أسعار العقارات الفاخرة التي لامست 1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، والتي لم تتجاوزها خلال الربع الثاني، ويعتبر هذا الارتفاع قليلاً جداً مقارنة بأسعار النصف الأول من العام الماضي 2013 التي وصلت إلى 4%.

وبالرغم من النمو الكبير الذي شهدته أسعار العقارات الفاخرة في دبي خلال السنوات القليلة الماضية فإنها ما زالت سهلة المنال للمشترين والمستثمرين مقارنة مع مدن عالمية أخرى.

وتشير إحصاءات "نايت فرانك" إلى أن المستثمر يستطيع شراء 146 متراً مربعاً من العقارات السكنية الفاخرة في مدينة دبي، بما يقارب مليون دولار، إلا أن هذا المبلغ لن يوفر سوى 15 متراً مربعاً من العقار الفاخر في موناكو و6 .20 متر مربع في هونغ كونغ و2 .25 في لندن و6 .32 في سنغافورة و7 .34 في جنيف و2 .40 في نيويورك و2 .41 في سيدني و7 .41 في باريس.

ويستطيع المشتري امتلاك 43 متراً مربعاً من العقارات الفاخرة في موسكو بمليون دولار، ونحو 2 .46 في شنغهاي و6 .52 في بكين و8 .60 في روما و3 .64 في لوس أنجلوس و1 .65 في ميامي و5 .75 في طوكيو و7 .95 في مومباي و1 .97 اسطنبول و1 .136 في سان باولو و1 .215 في كيب تاون. وسوف تشهد دبي نمواً في الطلب على هذا النوع من العقارات على المدى القصير بدعم من الوضع الاقتصادي القوي والأداء الجيد لسوق العمالة، إضافة إلى تخفيف معايير الائتمان، ولا سيما أن هنالك مجموعة قليلة من الوحدات في العقار الفاخرة سوف تسلم على مدى الشهور الثمانية عشر القادمة، في حين ستواصل أسعار العقارات السكنية الفاخرة نموها خلال النصف الثاني من العام الجاري قبل أن تشهد نمواً من خانة واحدة خلال 2015.

واستثمرت133 جنسية في القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول، حيث استحوذ الإماراتيون على 7 .20% من إجمالي الاستثمارات في القطاع العقاري في الإمارة بنحو 7 مليارات درهم، في حين بلغ حجم الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 3 مليارات درهم.