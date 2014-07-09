ارتفاع عقارات بريطانيا يدفع استثمارات سعودية لفرنسا

طالب مسؤول فرنسي بمعاملة مماثلة من الجهات المسؤولة في السعودية فيما يتعلق بحصول التجار الفرنسيين على تأشيرات دخول إلى المملكة، وقال إن فرنسا قدمت تسهيلات للسعوديين من أجل الحصول على تأشيرات في مدة أقصاها ثلاثة أيام فقط.

وقال لويس بلين، قنصل عام فرنسا في جدة: "نحترم خصوصية كل بلد في تعاملاتها، لكن مع اتساع التبادل التجاري بين البلدين نطالب بمزيد من التسهيلات"، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأكد أنهم يقومون "بمباحثات مع الجانب السعودي لتسهيل الحصول على التأشيرات، التي تعد بسيطة مقابل العوامل الإيجابية للشركات التي تعمل في السعودية".

وأضاف أن نموا كبيرا في تملك السعوديين للعقارات في فرنسا لوحظ أخيرا بعد ارتفاع أسعارها في بريطانيا، وقال: "أسعار العقارات في فرنسا جيدة مقارنة بالنظر إلى العائد منها". جاء هذا على هامش ندوة أقامها النادي الثقافي الأدبي ضمن فعاليات "رمضاننا كدا" في المنطقة التاريخية لمحافظة جدة أمس الأول.

وقال بلين: إن نسبة الفرنسيين المقيمين في السعودية ارتفعت في العام الماضي 20 في المائة، وهو ما دفع فرنسا إلى فتح مدارس إضافية في المملكة، إلى جانب المدارس الثمان الموجودة حاليا.

وحول التنقيب عن الآثار قال: "هناك بعثات بين فرنسية وشراكة منذ ست سنوات للتنقيب عن الآثار في السعودية، حيث اكتشفت في جزر فرسان ونجران النقوش العربية، والحصول على أقدم الكتابات العربية".

وأضاف: "في دومة الجندل اكتشفت آثار رومانية وفي الخرج اكتشف أقدم مسجد فيها".

وكشف عن شراكة جديدة في مطلع العام المقبل للتنقيب عن السفن الغارقة في العصور الرومانية على ساحل البحر الأحمر.

