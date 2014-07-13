إحجام 115 ألف سعودي عن تسلم قروضهم العقارية

أكد مصدر مطلع في صندوق التنمية العقاري لصحيفة الجزيرة إحجام 115 ألف مواطن صدرت لهم موافقة الإقراض، عن تسلّم قروضهم البالغة 500 ألف ريال، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، وعدم مقدرتهم على الشراء.

وتجاوز إجمالي قيمة القروض المحجوزة في حسابات الصندوق 57 مليار ريال.

وأشار المصدر إلى أن الصندوق العقاري يدرس تأجيل سداد قروض المواطنين ذوي الدخل المتدني، مع تطبيق التمويل الإضافي، حتى يتمكن من تسديده، من أجل تقليل الأعباء المالية عليهم.

ولفت المصدر إلى أن برنامج ضامن الذي تم تطبيقه قد ساعد حوالي 10 آلاف شخص في حل أزمتهم الإسكانية من خلال مساعدتهم في شراء منازل جاهزة بالتعاون مع بعض المصارف والمنشآت التمويلية، مبينا أن صندوق التنمية العقاري يدرس حالياً زيادة عدد هذه التطبيقات للقرض الإضافي إلى ستة تطبيقات جديدة، تعطي خيارات أوسع للمستفيدين من المواطنين.