"الصندوق العقاري" بالسعودية يدشن القرض المعجل قريباً

كشف مدير صندوق التنمية العقارية المكلف، المهندس يوسف الزغيبي، أن رأسمال الصندوق يبلغ حالياً 200 مليار ريال، موضحاً أن لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اليد الطولى في دعم رأسمال الصندوق عدة مرات، كان آخرها بدعم رأسمال الصندوق بمبلغ 40 مليار ريال.

وأبان الزغيبي لجريدة "الاقتصادية" أن الصندوق يعمل حالياً على إعادة قروض الاستثمار، إلى جانب تدشين القرض المعجل، بعد أن استكملت دراستهما، مؤكداً أنهما في طور الموافقة من الجهات المختصة. وقال: "عندما تتم الموافقة على القرضين، سيتم الإعلان عنهما، وشرح البرنامجين وآلية عملهما".

وحول عدد طلبات القروض التي صدرت لها موافقة ولم يستفد أصحابها منها، أوضح أن عددها تجاوز حتى الآن 115 ألف مستفيد، وبمبلغ 500 ألف ريال لكل مواطن، لتصل المبالغ المجمدة إلى 57.5 مليار ريال، مبررين ذلك بعدم تملكهم أراضي حين الموافقة، إضافة إلى غلاء أسعار الشراء في الوقت الراهن.

وسعى الصندوق خلال الأشهر الماضية إلى تدشين عدة برامج، مثل الضامن والتمويل الإضافي مع عدة بنوك، بهدف تقليص أعداد الانتظار لأصحاب الطلبات بشرط الأرض، والذي يقدر بحسب مسؤولي الصندوق بـ490 ألف مستفيد قبل عدة أشهر.

وأكد مدير صندوق التنمية العقارية المكلف في وقت سابق، أحقية استفادة المتقدمين في قوائم انتظار الصندوق (بشرط الأرض) الذين لم تصدر لهم موافقة إقراض، من التمويل الإضافي الذي أطلق قبل شهرين بالتعاون مع 15 جهة مصرفية ومؤسسة تمويل. وتوقع الزغيبي استفادة أكثر من 100 ألف مواطن، سواء من الذين صدرت لهم موافقة أو العكس، ويتم سداد قيمة التمويل الإضافي بعد 24 شهراً من كتابة العقد بين المستفيد والصندوق والبنك.