313 مليون درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي، اليوم، نحو 313 مليون درهم منها 277 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 36 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي أمس الأحد للتصرفات الذي يصدر عن "دائرة الأراضي والأملاك بدبي" بأن الدائرة سجلت أمس 169 مبايعة منها 93 لأراض بقيمة 181 مليون درهم و75 مبايعة لشقق بقيمة 92 مليون درهم ومبايعة لفيلا واحدة بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

وتصدرت "البرشاء جنوب الرابعة" مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 76 مليون درهم فمنطقة "مدينة المطار" بتسجيلها ثلاث مبايعات قيمتها 20 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة أمس تسجيل 22 رهنا بقيمة 36 مليون درهم منها ثمان لأراض بمبلغ 21 مليون درهم و14 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 15 مليون درهم كان أهمها في منطقة "جبل علي الأولى" بقيمة ستة ملايين درهم وأخرى في منطقة "معيصم الأول" بقيمة خمسة ملايين درهم.