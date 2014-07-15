591 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 591 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 453 مليون درهم، منها مبايعات أراض بـ193 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل 260 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 138 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 88 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 263 مبايعة، منها 137 مبايعة للأراضى.

كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 126 مبايعات بقيمة 261 مليون درهم، منها 122 مبايعات للشقق بقيمة 246 مليون درهم، و4 مبايعات للفلل بقيمة 15 مليون درهم.

كان أهمها مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى، ومبايعة أخرى بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جبل علي، وثالثة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الخبيصي.

كما تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 2 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 1 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في هور العنز بتسجيلها 1 مبايعات بقيمة 1 مليون درهم.

وشهد اليوم تسجيل 50 رهنا، منها 8 رهنا للأراضى بقيمة 88 مليون درهم، و42 رهنا للشقق والفلل بقيمة 50 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 54 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم.