«دمل» العقار !

عزوف أكثر من ١٤٠ ألف مواطن عن استلام قروض الصندوق العقاري نتيجة ارتفاع تكاليف البناء وشراء الأراضي!

ـ «السرا» واصل آخر الشارع، لكن الأكيد أن تضخم أسعار العقار لم يعد «فقاعة» بل «دملا»، وحان وقت فقئه وتنظيفه!

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أسعار العقار تواصل صعودها رغم خطط وبرامج وزارة الإسكان!

ـ كلما سألت عقاريا عن أسعار العقار قال في حالة ركود.. إذا كان هذا التضخم في حالة الركود فكيف في حالة النشاط؟!

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مازالت الصحف تلجأ لعقاريين لتحليل سوق العقار وقراءة اتجاهات الأسعار!

ـ يذكرني الأمر بلجوء الصحف لتجار أسهم ارتدوا حلة الخبرة لتحليل سوق الأسهم، في كلتا الحالتين هناك من مارس التضليل لخدمة مصالحه الخاصة.. لا بد من التمييز بين صاحب الخبرة وصاحب المصلحة!

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قيمة القرض العقاري غير كافية لشراء الأرض والبناء رغم مضاعفة قيمتها!

ـ القيمة كافية لشراء وحدات سكنية صغيرة كالشقق، ما يحتاجه المجتمع هو تغيير ثقافة السكن!

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عقاري صرح بأن القطاع العقاري يعيش حالة ارتباك بانتظار ما ستسفر عنه خطط وزارة الإسكان!

ـ ما يحتاجه القطاع العقاري ليس ما ستسفر عنه خطط وزارة الإسكان بل ما ستتخذه الدولة تجاه الاحتكار العقاري، والحاجة لتفتيته!

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تفتيت الاحتكار العقاري وحل أزمة الإسكان يتطلبان إجراءات حازمة وغير تقليدية!

ـ سنغافورة غلبت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وكانت النتيجة سنغافورة!

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مشروع فرض الرسوم والزكاة على الأراضي البيضاء يتعثر في كل زاوية!

ـ فتش عن أصحاب المصالح المزروعين في كل زاوية!

