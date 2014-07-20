المؤشر العقاري يسجل تراجعاً بـ75% في 5 مدن سعودية

سجل المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل انخفاضا في إجمالي القيمة في خمس مدن كبرى ورئيسية بلغت نسبته 75% خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان الحالي مقارنة مع ما تم تسجيله خلال الأسبوع الثاني من نفس الشهر.

وجاء الانخفاض في المؤشر العام والمسجل في كتابة العدل في مدينة جدة كأبرز التغيرات خلال الأسبوع الثالث من رمضان، حيث بلغت نسبة الانخفاض 93%، وذلك بتسجيله ما قيمته 164 مليون ريال، فيما كان قد سجل المؤشر ما قيمته 2,463 مليار ريال خلال الأسبوع الثاني من نفس الشهر، هذا وقد استحوذ التداول العقاري السكني على 70% في الأسبوع الثالث من رمضان، بينما استحوذ العقاري التجاري على 30%، حيث توزعت قيمة التداول بين 116,294,909 ريالات للتداول السكني، فيما بلغت قيمة التداول العقاري للأغراض التجارية نحو 48,296,550 ريالا، في حين تشير بيانات المؤشر العقاري الذي تصدره وزارة العدل إلى أن عدد الصفقات العقارية بلغ 113 صفقة بمساحة إجمالية بلغت 78,127 مترا مربعا، حيث وصلت أكبر قيمة دفعت للصفقات 12,750,000 ريال، وبلغت أكبر مساحة للصفقات 3,024 مترا مربعا، وفقا لصحيفة "المدينة".

أما في مكة المكرمة، فقد سجل المؤشر العقاري انخفاضا قدرة 88% خلال الأسبوع الثالث من رمضان مقارنة مع ما تم تسجيله خلال الأسبوع الثاني من نفس الشهر، حيث سجل ما قيمته 136 مليون ريال، فيما كان قد سجل خلال الأسبوع الثاني ما قيمته 1,146 مليار ريال.

حيث استحوذ التداول العقاري السكني خلال الأسبوع الثالث من رمضان على 60%، وبلغت قيمة التداول فيه 80,554,865 ريالا، بينما العقاري التجاري على 40%، وبلغت قيمة التداول فيه نحو 55,465,000 ريال، وكانت بيانات المؤشر العقاري الذي تصدره وزارة العدل قد أشارت إلى أن عدد الصفقات العقارية بلغ 65 صفقة بمساحة إجمالية بلغت 388,427 مترا مربعا، وبلغت أكبر قيمة للصفقات 25,000,000 ريال، في حين أن أكبر مساحة للصفقات وصلت إلى 335,375 مترا مربعا.

وفي الدمام، بلغت نسبة الانخفاض في المؤشر العقاري 81% وذلك بتسجيله ما قيمته 105 ملايين ريال خلال الأسبوع الثالث من رمضان، فيما سجل المؤشر ما قيمته 572 مليون ريال خلال الأسبوع الثاني من نفس الشهر.

حيث استحوذ التداول العقاري السكني في الأسبوع الثالث من رمضان على 34% بقيمة بلغت 35,718,061 ريالا، بينما العقاري التجاري بحدود 66% بقيمة بلغت 69,837,460 ريالا، هذا وتشير بيانات المؤشر العقاري الذي تصدره وزارة العدل إلى أن عدد الصفقات العقارية بلغ 59 صفقة بمساحة إجمالية بلغت 47,497 مترا مربعا، وبلغت أكبر قيمة للصفقات 21,653,730 ريالا وأكبر مساحة للصفقات 6,187 مترا مربعا.

أما في ما يخص العاصمة الرياض، فقد سجل المؤشر العقاري انخفاضا بلغت نسبتة 79% وذلك بتسجيله ما قيمته 569 مليون ريال، فيما سجل المؤشر خلال الأسبوع الثاني ما قيمته 2,770 مليار ريال، حيث استحوذ التداول العقاري السكني على 37% بقيمة بلغت 213,797,503 ريالات، بينما العقاري التجاري بحدود 63% بقيمة بلغت 355,280,995 ريالا، وتشير بيانات المؤشر العقاري الذي تصدره وزارة العدل إلى أن عدد الصفقات العقارية بلغ 173 صفقة بمساحة إجمالية بلغت 1,190,925 مترا مربعا، ووصلت أكبر قيمة للصفقات 56,325,214 ريالا، وأكبر مساحة للصفقات 246,921 مترا مربعا. وفي المدينة المنورة، سجل المؤشر انخفاضا قدرة 49% خلال الأسبوع الثالث بتسجيله ما قيمته 659 مليون ريال.