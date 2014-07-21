متر الحرم أغلى سعر عقاري في العالم بـ1.5 مليون ريال

كشف رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة، منصور أبو رياش، أن سعر المتر الواحد في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، بلغ 1.5 مليون ريال، وهو أغلى سعر عقاري في العالم.

وقال أبو رياش إن شققاً سكنية بيعت بمبالغ وصلت إلى 45 مليون ريال للشقة الواحدة، في الوقت الذي تضم فيه مكة المكرمة، بحسب جريدة "الشرق الأوسط" وذلك وفقا لأحدث الأرقام والإحصاءات، 60 ألف وحدة سكنية، تضم ما لا يقل عن 500 ألف غرفة لسكن الحجاج والزوار والمعتمرين.

ولا يبدو استئجار غرفة فندقية تطل على الحرم المكي الشريف في العشر الأواخر من شهر رمضان سهلا على الإطلاق، لأن فاتورة الإقامة في تلك الغرفة بلغت في الوقت الراهن 5 آلاف ريال لليلة الواحدة، و50 ألفا لعشر ليال، بما فيها ليلة القدر، وتحظى بامتيازات، أهمها أنه بإمكان النزيل أن يصلي مع جماعة الحرم من داخل مقر إقامته دون الحاجة للاصطفاف مع المصلين.

وأشار أبو رياش إلى أن قطاع الإسكان في منطقة مكة المكرمة في نمو متسارع لمواكبة زوار المشاعر المقدسة الذين يمكن أن يصلوا في موسم حج عام 1445هـ، إلى خمسة ملايين، بحسب هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، مؤكدا العمل على نزع ملكية بعض العقارات المحيطة بالحرم لتكون ضمن مشروعات التطوير.