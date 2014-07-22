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مليار درهم قيمة تداولات العقارات في دبي يوم أمس

المصدر: دبي - وام
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بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي يوم أمس الاثنين، نحو مليار درهم منها 353.

6 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 662. 1 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الدائرة سجلت أمس 208 مبايعات، منها 111 لأراض بقيمة 196. 5 مليون درهم و96 مبايعة لشقق بقيمة 154. 9 مليون درهم، ومبايعة واحدة لفيلا بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 60 مليون درهم في منطقة "البرشاء الأولى"، تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة «الورقاء الأولى».

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