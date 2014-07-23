365 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 365 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 312.3 مليون درهم منها مبايعات اراضي 55 مليون درهم ومبايعات شقق و فلل 257 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 53 مليون درهم منها رهونات أراضي بقيمة 17 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 36 مليون درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 262 مبايعة منها 136 مبايعة للأراضى.

كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 126 مبايعات بقيمة 257 مليون درهم منها 123 مبايعات للشقق بقيمة 252 مليون درهم و 3 مبايعات للفلل بقيمة 4 مليون درهم.

كان أهمها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى ومبايعة أخرى بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا وثالثة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

كما تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الرابعة بتسجيلها 2 مبايعات بقيمة 10 مليون درهم وثالثة فى ام سقيم الثانيه بتسجيلها 1 مبايعات بقيمة 8 مليون درهم.

