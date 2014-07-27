صحيفة: "الإسكان" السعودية تعلن قريباً توزيع منتجاتها

تعتزم وزارة الإسكان السعودية البدء بتوزيع منتجاتها السكنية (أرض، وقرض، وأرض وقرض ومنتج سكني)، على المواطنين قريبا، وفق الضوابط التي وضعتها الوزارة.

وتعكف وزارة الإسكان على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن الذين سيتم التوزيع عليهم والمستحقين بعد أن تم الفحص الشامل لكافة الطلبات المقدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وكانت الوزارة قد أكدت أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة، وأن أسعار الأراضي ستبدأ من 50 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، وبمساحات سكنية تبدأ من 350 مترا مربعا إلى 500 متر مربع.

ولضمان استمرار الدعم السكني للأجيال المقبلة، أشار التنظيم المعتمد إلى أن أوجه الدعم السكني جميعها ستقدم بأقساط مالية ميسرة، كما أن المتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في صندوق التنمية العقارية، بشرط تملك الأرض، له خيارات عدة، منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج صندوق التنمية العقارية، أو التنازل عن طلبه والانضمام إلى تنظيم الدعم السكني، وفي حال التنازل يؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق بعين الاعتبار.