تقرير: هدوء وتيرة ارتفاعات الإيجارات في الإمارات

رغم الارتفاعات التي شهدتها الإيجارات في الإمارات في بداية العام الجاري، إلا أن تلك الوتيرة هدأت في الفترة الأخيرة بعدما شكل ضغطاً على ميزانيات الأسر وأسهم في ارتفاع التضخم، وأدت زيادة عدد الوافدين من الدول العربية والأجنبية إلى وجود طلب حقيقي على الوحدات السكنية من كل الأحجام والأسعار إلى الارتفاع الكبير في الإيجارات خصوصاً في بداية العام الجاري.

وبحسب صحيفة الخليج، حقق قطاع الإيجارات للشقق السكنية في إمارة عجمان نمواً كبيراً منذ بداية العام الحالي 2014 وكان النمو في الربع الأول هو الأبرز من حيث حجم الطلب والعرض وكذلك الزيادة في الإيجارات والتي شهدت نسباً كبيرة فاقت 40% للمستأجرين الجدد، فيما لجأ الملاك والمكاتب العقارية إلى النسبة الأقصى للزيادة والمحددة بنسبة 20% كحد أقصى كل ثلاث سنوات، فيما عاد السوق للاستقرار في الربع الثاني، رغم ارتفاع حجم الطلب على الوحدات السكنية، وتفوق الطلب على العرض نتيجة التطور الاقتصادي والعمراني والسكاني الذي شهدته الإمارات، وكان لعجمان نصيب جيد من هذا النمو حيث توافد العديد من المستأجرين للسكن في الإمارة الأمر الذي أسهم في رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في مختلف أرجاء الإمارة.

وقال علي عبدالله الجناحي صاحب مركز الجناحي للعقارات إن إمارة عجمان استقطبت في النصف الأول من عام 2014 عدداً كبيراً من المستأجرين وذلك في ضوء النمو الكبير الذي تشهده الإمارة سواء في القطاع العقاري أو الحركة العمرانية أو التجارة وغيرها.

وأكد الجناحي أن القيمة الإيجارية في عجمان ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين30-40% وذلك للمستأجرين الجدد، فيما التزمت المكاتب العقارية والملاك بالمرسوم الأميري الذي يحدد 20% كزيادة كل ثلاث سنوات لتجديد العقود للمستأجرين.

وقال إن الإيجارات تختلف حسب الموقع وكذلك نوع المبنى جديد أو قديم وكذلك للخدمات التي يقدمها والتسهيلات، بلغت القيمة الإيجارية لاستوديو تكييف مركزي من 20-25 ألف درهم، وغرفة وصالة من 25- 35 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 35-50 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 50-70 ألف درهم.

وأضاف أما المباني ذات التكييف العادي فقد بلغت القيمة الإيجارية لإستوديو من 14-18 ألف درهم، وغرفة وصالة من 18-24 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 25-30 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة من 30-40 ألف درهم.

وتوقع الجناحي أن يتواصل النمو والإقبال على الوحدات السكنية في عجمان للاستفادة من النمو العقاري فيها، موضحاً أن الإيجارات في المناطق المختلفة في الإمارة لن ترتفع بالمعدلات الكبيرة التي سجلتها في الربع الأول وستبقى في معدلها الحالي مع ارتفاع بسيط خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن القيمة الإيجارية للشبرات تتراوح بين 25-35 درهماً للقدم المربعة، وفلل مكونة من 3 غرف وصالة من 40-50 ألف درهم، وفلل 4 غرف وصالة من 50-60 ألف درهم، وفلل دورين أكثر من 5 غرف من 60-150 ألف درهم.