أرباح شركات التطوير العقاري المدرجة تقفز 93%

بلغت الأرباح المجمعة لشركات قطاع التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم السعودية في الربع الثاني 562 مليون ريال مقارنة بـ291 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 93% تعادل 271 مليون ريال.

وارتفعت أرباح القطاع في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 1.07 مليار ريال مقارنة بـ825 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 30 في المئة تعادل 250 مليون ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ويبلغ عدد شركات القطاع ثماني شركات، ثلاث منها حققت نموا في أرباحها مقابل تراجع أرباح ثلاث شركات، وشركة تحولت من الخسارة إلى الربحية (حققت أرباحا مقابل خسائر)، وشركة قلصت خسائرها.

وساهمت أرباح شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" في نمو أرباح القطاع في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نمت أرباح الشركة بقيمة 212 مليون ريال عادلت نحو 78% من نمو أرباح القطاع.

وبلغت قيمة أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري 213 مليون ريال مقارنة بـ1.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب نمو الأرباح إلى الزيادة في مبيعات الأراضي الصناعية وإكمال إجراءات بيع كامل أرض الميناء إلى شركة تطوير الموانئ.

وبالرجوع للقوائم المالية المفصلة للربع الثاني من العام الجاري، يتبين أن مبيعات الشركة ارتفعت بنسبة كبيرة، حيث بلغت قيمتها 450.7 مليون ريال مقارنة بـ40 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، إضافة إلى أن الشركة عكست مخصصات قيمتها 43.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وفيما يخص الشركات المتبقية البالغ عددها سبع شركات فكان أداؤها متفاوتا، منها التي حققت نموا في أرباحها مثل الشركة العقارية السعودية "العقارية"، حيث حققت نموا نسبته 149 في المئة وقيمته 29 مليون ريال، لتبلغ أرباح الربع الثاني 48 مليون ريال مقارنة بـ19 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وبالرجوع إلى القوائم المالية المفصلة للشركة، يتضح أنها حققت إيرادات أخرى بلغت قيمتها 13.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ3.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى أن الربع الثاني من العام الماضي شمل خسائر قدرها 17.7 مليون ريال، نصيب الشركة من خسائر الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح.