موجة شراء عقارات بالخارج لمستثمرين صينيين في 2014

قالت شركة لانج لاسال للخدمات العقارية إن استثمارات المؤسسات الاستثمارية الصينية في الأسواق العقارية في الخارج زادت بنسبة 17%، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وإن الاستثمار في العقارات السكنية سجل قفزة بلغت 84%.

وأضافت لاسال أن لندن كانت المقصد الأكثر جاذبية للمؤسسات الاستثمارية الصينية إذ اجتذبت استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية2.3 مليار دولار مع امتداد مساعي العاصمة البريطانية لاجتذاب رؤوس الأموال الصينية إلى مشاريع كبرى للبنية التحتية لتشمل سوقي العقارات السكنية والتجارية.

واحتلت سان فرانسيسكو المرتبة الثانية تليها شيكاغو باستثمارات بلغت 548 مليون دولار و365 مليون دولار على الترتيب.

وجاءت مدينة سيدني الأسترالية في المرتبة الرابعة تليها مدريد بعد أن اشترت شركة داليان واندا أكبر مطور عقاري تجاري في الصين ناطحة سحاب شهيرة بالعاصمة الإسبانية من سانتاندر أكبر بنك في البلاد مقابل 361 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الاستثمارات العقارية الصينية التي ذهبت إلى الخارج في النصف الاول من هذا العام 5.4 مليار دولار منها 4 مليارات دولار استثمارات في العقارات التجارية.